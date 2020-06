Der VIG-Aktionär Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat auch am 24. Juni wieder ordentlich Aktien erworben. Diesmal 20.000 Stück zu je 19,36 Euro. In Summe wurden mittlerweile in den vergangenen Tagen Aktien in mehrfacher Millionen-Höhe vom Verein gekauft, wie aus den entsprechenden Veröffentlichungen hervorgeht.

