ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Milliarden-Vergleichen in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach der dreifachen Einigung im Glyphosat-, Dicamba- und PCB-Streit sei die Aktie für Investoren wieder eine investierbare Anlage geworden, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE000BAY0017

