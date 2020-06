Dr. Eckhard Cordes, Aufsichtsratsvorsitzender von Bilfinger, erklärte: "Mit der Zustimmung durch die Hauptversammlung ziehen wir einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung und erzielen einen weiteren wichtigen Erfolg bei der Bewältigung von Altlasten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Vergleich, der wirtschaftlich angemessen ist und Rechtsfrieden schafft." Neben dem Verzicht auf Gehaltsforderungen wird der Konzern einen Betrag von 16,75 Mio. Euro von den D&O-Versicherern erhalten.

Ein weiterer Beschluss der Hauptversammlung am 24.06.2020 betraf die Wahl von Dr. Bettina Volkens und Robert Schuchna als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Bilfinger SE. Dr. Volkens ist promovierte Juristin und als selbstständige Beraterin tätig. Sie hatte in ihrer Laufbahn verschiedene leitende Positionen im Personalbereich inne, unter anderem bei Tochterfirmen der Deutschen Bahn sowie ...

