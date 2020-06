Wie berichtet, beabsichtigt ams die Begebung eine Senior Unsecured Dualtrancheanleihe in Euro und USD mit einer Laufzeit von fünf sowie erstmaliger Rückzahlungsmöglichkeit nach zwei Jahren im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro. Die Euro-Tranche wird eine Mindeststückelung von 100.000 Euro sowie jene in USD von 200.000 aufweisen und richtet sich daher an institutionelle Investoren. Darüber hinaus erhielt ams bzw. die geplante Anleihe vorläufige Ratings von BB- (Fitch), BB- (S&P) und Ba3 (Moody's) mit negativem (S&P, Moody's) bzw. stabilem (Fitch) Ausblick. Als Emittent tritt die ams AG auf. Die Experten von Raiffeisen gehen davon aus, dass ams voraussichtlich als dritter österreichischer Emittent - Novomatic AG und Wienerberger AG sind bereits im Index - in ...

