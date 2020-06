Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Nachricht hatte es Donnerstagvormittag in sich: Wirecard hat erhebliche Zahlungsprobleme und will ein Insolvenzverfahren beantragen. Nach einer zwischenzeitlichen Handelsunterbrechung rauschte die Wirecard-Aktie in die Tiefe. Ist das jetzt der letzte Akt im Wirecard-Drama? Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über das, was dem Unternehmen und den Aktionären nun bevorstehen dürfte. Welche Lehren man aus seiner Sicht aus dem Fall Wirecard ziehen sollte und ob das Vertrauen in den Aktienmarkt generell unter einem solchen Fall leidet, mehr dazu im vollständigen Interview.