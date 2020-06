Virtuelle Ottakringer-HV 24.6.20. Die HV am 24.6.20 um 11 Uhr fand nur virtuell statt, und nur mit je 6 Stamm- und Vorzugsaktionären, trotzdem gab es einige Höhepunkte. Die 0,33-Liter-MW-Pepsi-Cola-Flasche während der gesamten HV neben ARV Christiane Wenckheim wies uns darauf hin, dass der Ottakringer-Konzern nicht nur Bier und Mineralwasser abfüllt. Wenckheim sprach von einem recht guten Jahr 2019, für Vöslauer sei es überhaupt das beste Jahr der Geschichte gewesen. Vöslauer stehe für "jung bleiben", Ottakringer für "städtische Lebensfreude". 2020 aber werde ein schwieriges Jahr: "Wir segeln gerade durch eine stürmische See." Erinnert mich sofort an Hans Mosers Lied vom Hamdackeln mit dem Dulidulieh ...

Den vollständigen Artikel lesen ...