52 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Häufung von Fällen bei Einreisenden aus Serbien.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 52 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. "Wir sehen eine leichte Tendenz zu steigenden Fallzahlen", sagte Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag vor den Medien. Aktuell lägen 22 Personen wegen Covid-19 auf Intensivstationen, elf davon würden beatmet. In der ganzen Schweiz befänden sich...

