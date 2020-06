FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insbesondere in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals hätten die Schweizer Banken mit der Erholung der globalen Märkte auf hohem Niveau mitgehalten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Positiv sei die Kombination aus einem sich erholenden verwalteten Vermögen, einem vergleichsweise niedrigeren Kreditrisiko und soliden Kapitalquoten, so der Analyst. Die Aktien der Credit Suisse böten nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn das höchste Renditepotenzial. Die Titel zählten denn auch weiter zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Banken./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

