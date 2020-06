Allerdings bleibt der DAX mit dem Kursrutsch unter 12.200 Punkte angeschlagen. Wie schon am Vortag geschrieben liegt weiterhin das zweite tiefere Verlaufshoch auf dem Tisch, dass auf einen weiteren Abwärtstrend hindeuten könnte. Das erste Verlaufshoch also bei 12.913 Punkten am 08. Juni, das zweite bei 12.616 am 23. Juni.

"Für ein erneutes Abtauchen spricht auch das nach unten hin noch offene Gap bei 11.968 Punkten. Dieses Gap wäre als erstes großes Anlaufziel bei einer neuen Abwärtsbewegung zu sehen", hieß es am Vortag weiter. Dieses Gap wurde nun geschlossen.

Um weitere Abwärtsdynamik zu entwickeln, muss der DAX unter die Unterstützung bei 11.800 Punkte fallen und damit auch den 200er-EMA nach unten durchbrechen. In diesem Fall wäre dann mit einem Rücklauf bis zum Fibonacci-Fächer bei 11.200 Punkten zu rechnen. Aufhellen würde sich die Lage für den DAX hingegen erneut über 12.200 Punkten. In diesem Fall dürfte ein erneuter Angriff auf den Widerstand bei 12.450 Punkten bevorstehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im noch Long-Modus.

DAX bei 12.100 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.950, 11.800, 11.500 und 11.200 Punkten. Nach oben bei ...

