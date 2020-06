Beim DAX herrscht heute ordentlich Bewegung: War der deutsche Leitindex am Morgen noch unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht, konnte er sich angeschoben von einem besser als erwartet ausgefallenen GfK-Konsumklimaindex wieder bis auf 12.224 Punkte vorarbeiten. Mit der Wiederaufnahme des Handels bei Wirecard ließ der DAX jedoch abermals Federn und notiert am Mittag bei 12.140 Punkten rund 0,4% im Plus. Wirecard meldet Insolvenz an - Aktie kurzzeitig ausgesetzt Trotz der Handelsaussetzung ist ...

