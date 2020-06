Der Flugzeugbauer bekommt neuen Ärger wegen eines Auftrags, der in die USA gegeben wurde, statt europäische Firmen zu präferieren. Airbus lässt seine Triebwerksgehäuse - auch Gondeln genannt - für die A320-Neo-Flieger in den kommenden Jahren vom amerikanischen Zulieferer UTC produzieren. Das gefällt vor allem Frankreich nicht, die Airbus mit Milliarden stützt.Während Frankreich der heimischen Luftfahrt-Industrie in der Corona-Krise finanziell unter die Arme greift, hat Airbus nun einen Auftrag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...