Der Leuchtenkonzern Zumtobel hat trotz Covid-19-Krise im Geschäftsjahr 2019/20 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das bereinigte Gruppen-EBIT lag - vor allem dank Einsparungsmaßnahmen - bei 53,9 Mio. Euro (vs. 27,6 Mio.). Mit einer EBIT-Marge von 4,8 Prozent liegt das Unternehmen innerhalb der ausgegebenen Guidance in Höhe von 3 bis 5 Prozent. Das Jahresergebnis stieg um knapp 30 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro, obwohl Sondereffekte in Höhe von 18,8 Mio. Euro (Vorjahr 25,0 Mio. Euro) negativ zu Buche schlugen; sie betrafen unter anderem Rückstellungen für Restrukturierungsaufwendungen im Zuge der Umsetzung der neuen Strategie "FOKUS". Beim Umsatz konnte die ausgegebene Guidance (leichtes Wachstum) wegen Corona nicht erreicht werden. Der Umsatz, der in den ...

