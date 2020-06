Wie CEO Herbert Eibensteiner gegenüber dem Wochenmagazin "Trend" sagte, wird voestalpine die Kurzarbeit für 10.400 der 22.000 Mitarbeiter in Österreich ab Juli um drei Monate verlängern. Die ungewissen Aussichten in der Autozuliefer- und Aerospace-Industrie würden dies erforderlich machen. "Stahl, Öl und Gas, Auto sind nach wie vor schwierig. Bereiche, die gut laufen, wie etwa die Bahninfrastruktur, gehen dagegen jetzt teilweise aus der Kurzarbeit raus", so der Konzern-Chef.

