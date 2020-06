Der Produkttyp FLM-CA ist für Einsätze in der Prozessindustrie konzipiert, der Typ FLM-CM für industrielle Anwendungen. Beide Kompaktgeräte arbeiten nach dem magnetostriktiven Prinzip. Sie haben eine hohe Auflösung (0,1 mm) und messen mit einer Genauigkeit von ± 1,25 mm bzw. ± 2,5 mm. Den Typ FLM-CA gibt es darüber hinaus in einer Ex-Schutz-Ausführung mit Atex-Zulassung und in einer vibrationsbeständigen Version (bis 4 g). Die Füllstandstransmitter ...

