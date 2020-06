FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirecard Bank wird nicht in die Pleite des Mutterkonzerns hineingezogen. Wie der Finanzdienstleister mitteilte, ist die Wirecard Bank AG nicht Teil des Insolvenzverfahrens der Wirecard AG. Die Finanzaufsicht BaFin habe für die Wirecard Bank bereits einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Die Freigabeprozesse für alle Zahlungen der Bank würden künftig ausschließlich innerhalb der Bank und nicht mehr auf Gruppenebene liegen.

Der DAX-Konzern hatte am Donnerstag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag gestellt. Auch für Tochtergesellschaften seien entsprechende Anträge möglich. Wirecard drohte die Kündigung von Krediten im Umfang von 1,3 Milliarden Euro Ende Juni.

"Der Vorstand ist zu der Überzeugung gelangt, dass in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit eine positive Going Concern Prognose nicht gestellt werden kann", heißt es in der Mitteilung weiter. "Damit ist die Fortführbarkeit des Unternehmens nicht sichergestellt." Mit dem vom Insolvenzgericht zu bestellenden vorläufigen Insolvenzverwalter sollen mögliche Sanierungschancen geprüft werden.

