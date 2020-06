Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Würzburg (pta027/25.06.2020/14:35) - Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG hat heute mit Wirkung zum 1. Januar 2021 den Vorstand für das Segment Special Dr. Andreas Pleßke bis Ende 2025 zum Vorstandssprecher bestellt. Dr. Pleßke tritt die Nachfolge von Claus Bolza-Schünemann an, der den Vorstand zum 31. Dezember 2020 nach 28 Jahren Zugehörigkeit - davon neun Jahre als Vorstandsvorsitzender - mit Erreichung der festgelegten Altersgrenze verlässt. Der Aufsichtsrat dankt Claus Bolza-Schünemann für seine erfolgreiche Tätigkeit und exzellente Arbeit zur zukunftsorientierten Aufstellung der Gesellschaft, seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz für Koenig & Bauer sowie die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.



(Ende)



