Corona-Infektionen in den USA, die rasant steigen, die Wirecard-Insolvenz in Deutschland - wie schlägt das alles auf das Sentiment? Was sagen die Marktbreite-Indikatoren über die US-Börsen aus? Wie fragil ist die aktuelle Lage mit steigenden Corona- und Konjunktur-Sorgen? Schnell waren die neuen NASDAQ-Rekorde pulverisiert, als die Corona-Zahlen in die Höhe schossen. Ohnehin waren es doch nur wenige Titel, die die Rallye trugen/tragen, oder? Was sagt das über die gesamte Marktverfassung aus? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hüppe, HSBC.