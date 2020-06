(shareribs.com) New Delhi 25.06.2020 - Die Regierung Indiens plant derzeit die Einführung von Importzöllen auf chinesische PV-Erzeugnisse. Diese sollen bereits im August gelten und kommen in einer Phase großer Spannungen zwischen beiden Ländern. Indien hat nach wie vor ehrgeizige Ziele für den Zubau von PV-Kapazitäten. Das Land will bis Ende 2022 PV-Kapazitäten mit einer Gesamtleistung von 100 GW ...

