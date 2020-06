Ab einem DAX-Stand von 12.000 Punkten beginnt die Auslese der Qualitäten. Bis zu diesem Stand ging es lediglich um die technische Erholung nach dem Ausverkauf. Mit der Berichtssaison wird jede Aktie an den Daten für das zweite Quartal nur überschlägig zu überprüfen sein. Denn alle sind von der Coronakrise betroffen worden. Entscheidend ist: Wie holen diese Unternehmen ihre gedachten oder gemachten Verluste wieder auf? Eine jüngste Umfrage (ifo) ergibt immerhin eine aufschlussreiche Perspektive: 85 % aller deutschen Unternehmen werden danach ihre Geschäftsmodelle grundsätzlich umbauen oder verändern. Sowohl in den Produkten, in den technischen Ausrüstungen (Digitalisierung) als auch im Marketing und wohl auch in Fragen des Ausbaus via Akquisitionen. Wer kann das am schnellsten?



Ein Beispiel dafür ist SAP. Der IT-Konzern steht vor einem bedeutenden Überraschungserfolg: Die im Schnellverfahren entwickelte Software für die Corona-Warn-App gilt in Fachkreisen als schlichte Sensation. Zurzeit wird diese App Vorbild und Produkt für alle Länder, die umfangreiche Pläne dieser Art realisieren wollen. Daraus entsteht für SAP möglicherweise ein neuer Ansatz für neue Produkte dieser Art im Umfeld der Gesundheitsvorsorge in allen Ländern. Die fragile Lage im Spitzenmanagement von SAP könnte mit diesen Erfolgen wahrscheinlich aufgehoben werden, so der persönliche Kommentar auf hoher Ebene in Wiesloch. Entscheidend sind zurzeit keine Umsatzzahlen im zweiten Quartal und keine Gewinnprognose für das ganze Jahr. Unsere bisherige Skepsis in Sachen Spitzenmanagement heben wir aus diesem Grunde auf. Der Chart signalisiert zudem den Ansatz für einen Ausbruch nach oben. Das wäre ein sicherer Anlass für große Investoren, die Positionen in SAP aufzustocken.



