Der Future auf den Dow Jones signalisiert weitere Verluste an der Wall Street am Donnerstag. Die beherrschenden Themen am Markt sind neben dem sprunghaften Anstieg bei den Neuinfektionen die jüngsten Jobdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe betrug in der vergangenen Woche rund 1,4 Millionen und fiel damit etwas schlechter als erwartet aus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

