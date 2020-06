Edmonton, 25. Juni 2020. Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTF, WKN: A2JM2X) freut sich, bekannt zu geben, dass die geophysikalischen Teams in das porphyrische Zielgebiet Silver Pond entsandt werden, um mit der Datenerhebung und -auswertung zu beginnen, sodass in dieser sehr aussichtsreichen Zone Bohrziele für eine neue Porphyrentdeckung genauer ermittelt werden können. Eine dreidimensionale Messung der induzierten Polarisation (IP) und Widerstandsfähigkeit wird gemeinsam mit einer geophysikalischen hochauflösenden Untersuchung der Magnetfeldstärke über der gesamten 4 km2 großen Zone mit fortgeschrittener Argillitalteration durchgeführt. Diese Zone stellt möglicherweise eine Deckschicht oberhalb eines potenziellen porphyrischen Intrusionssystems dar (Abbildung 1).CEO John Williamson sagt dazu: "Wir haben das porphyrische Zielgebiet Silver Pond schnell und kosteneffektiv von einem Konzept bis zum Nachweis von Schlüsseleigenschaften von Deckschichten, die oberhalb von Porphyrsystemen zu finden sind, ausgebaut. Die geophysikalischen dreidimensionalen IP- und magnetischen Messungen werden für die Interpretation der unterirdischen Ausmaße dieser großen Alterationszone von unschätzbarem Wert sein und mögliche mineralisierte Bereiche und zukünftige Bohrziele abgrenzen."In dieser 4 km2 großen Zone mit fortgeschrittener Argillitalteration wurden noch nie zuvor Bohrungen, Kartierungen oder effektive Explorationsprogramme absolviert. Sie befindet sich nur 850 m nordwestlich der geringgradig sulfidierten Mineralisierung bei Cliff Creek. Die SWIR-Analyse (Infrarot-Kurzwellen-Analyse) von Tonsteinproben sowie geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen weisen auf ausgedehnte Schichtungsmuster und Metallverbindungen hin, die auf eine hochgradig sulfidierte oder porphyrische Mineralisierung schließen lassen (siehe Pressemeldung vom 26. Mai).Das Explorationsprogramm 2020 bei Silver Pond wird eingehende Kartierungen sowie Erweiterungs- und Ergänzungsprobenahmen zu den Boden-, Gesteins- und SWIR-Untersuchungen von 2019 umfassen. Die geophysikalische hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke wird voraussichtlich zur Abgrenzung von Verwerfungszonen beitragen, da sie sich bei anderen Zonen im Konzessionsgebiet Lawyers als sehr effektiv erwiesen hat. Mit den dreidimensionalen Messungen der induzierten Polarisation und Widerstandsfähigkeit wird Benchmark ein tiefer Blick in den Untergrund geboten, unterhalb der Alteration der Deckschicht, wo mögliche Zonen mit hoher Widerstandsfähigkeit mit einer Sulfidmineralisierung verbunden sein können.Abbildung 1: Die Ansicht zeigt eine ausgedehnte Tonsteinalteration bei Silver Pond und den räumlichen Bezug zur Cliff Creek Zone (oberes Bild). Schematische Darstellung der Alterationsschichten und Überlagerungen in einem porphyrischen System (modifizierte Darstellung von Holliday and Cooke 2007; Cooke et al. 2014; Cook et al., 2017).Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Über Benchmark Metals Inc.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold- und Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Das Unternehmen handelt in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.Benchmark ist ein Teil des Unternehmensportfolios der Metals Group. 