Hamburg (ots) - Wie viele Millionen US-Dollar bezahlte der Amerikaner John Staluppi für ein brandneues Toyota-Modell? Wie ließ ein Bräutigam seinen Sportwagen zur Hochzeit erstrahlen? Und wie sieht es eigentlich im geheimen, unterirdischen Toyota-Museum aus? Auf dem neuen Blog "TOYOTA INSIDE" bekommen Fans Einblicke, die so sonst nicht zu haben sind. Toyota Deutschland hat den neuen Kanal gemeinsam mit der Hamburger Agentur JDB MEDIA auf die Beine gestellt. Auch das markeneigene Printmagazin "AUTO & LEBEN" entsteht im Hamburger Kommunikationshaus.Felicitas Daxner, Projektleiterin bei JDB MEDIA: "Mit dem Blog können wir spannende Geschichten rund um Toyota noch schneller, flexibler und multimedial aufbereitet direkt zu den Fans bringen." Wie es sich für ein solches Format gehört, freut sich die Toyota-Redaktion auch auf Interaktion mit den Usern. Toyota-Fans können die Beiträge teilen und auch ihre eigene Story an die Redaktion senden: redaktion@toyota-inside.deKategorien: Autos, Community, Innovation, Classic und MotorsportZum Launch ist der Blog mit 45 Beiträgen bereits prall gefüllt. In der Kategorie "Autos" zum Beispiel finden Interessierte die Antwort auf die eingangs gestellte Millionen-Dollar-Frage. Ein weiteres Highlight ist die Story zum Graffiti-Kunstwerk der Hamburger Wandgestalter Jonathan Sachau und Björn Lindner von "Dosenfutter": ein Toyota C-HR Orange Edition mit mehr als 15 Orangetönen von Hummer bis Lachs futuristisch in Szene gesetzt. Das einzigartige Toyota-Hochzeitsauto ist in der Kategorie "Community" zu bestaunen.Außerdem: Blog-Besucher erhalten virtuellen Zugang in die von Toyota geplante Modellmetropole Woven City am Fuße des japanischen Berges Fuji in der Kategorie "Innovation". An diesem besonderen Ort entwickeln und testen Einwohner gemeinsam mit Forschern neue Technologien in den Bereichen Autonomie, Robotik, persönliche Mobilität, Smart Home und Künstliche Intelligenz. Spannend in der Kategorie "Classic": Jochen Schwarz hat den "High-Mileage-Award" - ein Preis für Modelle mit der höchsten Kilometerleistung - gewonnen. Und unter "Motorsport" lädt der Blog zu einem virtuellen Rundgang durch das Motorsport-Museum ein.Toyota Deutschland und JDB MEDIA freuen sich über jeden, der einmal vorbeischaut: unter www.toyota-inside.de (http://www.toyota-inside.de)Pressekontakt:Felicitas DaxnerTel. 040/46 88 32-29E-Mail: daxner@jdb.deOriginal-Content von: JDB MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61477/4634624