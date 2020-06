Insgesamt 30 Millionen Schweizer Franken will die Regierung mit dem Programm zur Integration von erneuerbaren Energien in das Energiesystem des Landes bereitstellen. Die Projekte sollen auf sechs bis acht Jahre angelegt sein und im Frühjahr 2021 starten.Das Schweizer Bundesamt für Energie hat die erste Ausschreibungsrunde für sein neues Energieforschungsprogramm "Sweet" gestartet. Die Abkürzung steht für Swiss Energy Research for the Energy Transition. Im Mittelpunkt der Ausschreibung, mit der insgesamt 30 Millionen Schweizer Franken an Fördergeldern vergeben werden, steht die "Integration der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...