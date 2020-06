London (ots/PRNewswire) - #20YearsOfNetAPorterNET-A-PORTER feiert in diesem Monat 20-jähriges Jubiläum und aus diesem Anlass hat PORTER 20 außergewöhnliche Frauen - Designerinnen, Autorinnen, Künstlerinnen, Unternehmerinnen und Aktivistinnen - gebeten zu erzählen, was sie ihrem jüngeren Ich als Ratschlag mit auf den Weg gegeben hätten.1. Alison Loehnis, Präsidentin von NET-A-PORTER & MR PORTER: "Du bist jünger als du denkst. Du wirst dich nie wie ein Erwachsener fühlen. Unterschätze niemals die Kraft eines Lächelns. Du wirst die Zeit, die du mit der Familie und mit Freunden verbringst, niemals bereuen. Reisen, reisen, reisen! Noten sind wirklich nicht so wichtig, harte Arbeit schon. Hör auf dein Gefühl - es lässt dich selten im Stich. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker - wirklich. Deine langjährige Liebe zur Mode wird sich eines Tages als nützlich erweisen."2. Donatella Versace: "Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ich ein wunderbares Leben haben werden, voller Liebe, doch auch mit Schmerz. Dass ich eine Überlebenskünstlerin werde und mich aus diesem Grund anderen Menschen, vor allem denjenigen, die in Not sind, stark verbunden fühlen werde."3. Margaret Atwood: "Schriftsteller lebten im Kanada der 1960er Jahre mit einer enormen Existenzangst und jeder weiß doch, dass gerade weibliche Autorinnen einen an der Waffel haben und zum ewigen Single-Dasein verdammt sind. Mein guter Ratschlag wäre, dass sowohl Zeiten als auch Einstellungen sich in der Zukunft ändern werden. Und du kannst dazu beitragen, dass sie sich ändern."4. Jane Fonda: "Ich würde mir selbst sagen, dass ein 'Nein' ein legitimes Statement ist. Mit Zwanzig hatte ich nicht die Stärke, Grenzen zu setzen. Ich wollte um jeden Preis von allen gemocht werden und es jedem recht machen."5. Janet Mock: "Lass niemanden, dem es an Vorstellungskraft und Ehrgeiz mangelt oder unter einem verzerrten Blick auf die Wirklichkeit leidet, dich von deinem Weg abbringen."6. Ava DuVernay: "Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich dahinterkam, dass alles zu einem bestimmten Zweck geschieht."7. Gillian Anderson: "Sorge dich nicht darum, was andere über dich denken. Was zählt, ist deine Einstellung."8. Emilia Wickstead: "Man wird schnell von seinem Enthusiasmus mitgezogen, was auch gut ist, dennoch sollte man die Gegenwart mehr genießen und Innehalten als Teil der Reise wertschätzen ..."9. Charlotte Tilbury: "Als ich gerade am Anfang meiner Karriere stand, bestärkte mich ein Beauty-Redakteur mit den Worten 'Zeig es ihnen, Charlotte. Du hast das Zeug zum Star.' Das machte mir wirklich Mut, meine Träume auch in harten Zeiten weiter zu verfolgen, und es hat mich immer wieder motiviert, als ich irgendwelchen Jobs hinterher telefonieren musste und zu kämpfen hatte."10. Misty Copeland: "Vergiss nicht, dass jede Erfahrung dich weiterbringt und dass du deine Stimme nutzen kannst und sollst, um Wandel voranzutreiben. Es geht um weitaus mehr als nur deine Karriere."11. Zainab Salbi: "Oh, wie sehr hätte ich meinem 20-jährigen Ich gewünscht, dass sie gewusst hätte, wie schön sie ist. Und dass ihre Schönheit aus ihrem großen Herzen und aus ihrer strahlenden Seele kommt."12. Roisin Murphy: "Mit Zwanzig war ich noch unglaublich intuitiv und habe ganz meinem Bauchgefühl vertraut, als ich meinen Plattenvertrag unterschrieben habe. Ich würde meinem jüngeren Ich von daher sagen, dass es richtig war, auf den Bauch zu hören und mit dem Strom zu schwimmen, aber ohne die ganzen Versagensängste. dass ich das nicht verdient hätte oder dass mir das alles über den Kopf wächst."13. Dr. Barbara Sturm: "Vergeude nicht zu viel Zeit mit Sorgen über Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Mach weiter und lächle dir selbst zu, denn das ist es, was am Ende zählt."14. Bernardine Evaristo: Ich würde ihr raten, sich besser früher als später auf die positiven Dinge des Lebens zu konzentrieren, denn das wird ihr durch die schweren Zeiten hindurch helfen, die manchmal ziemlich lange andauern können. Eine positive Lebenseinstellung wird ihr Talent stärken und Mut machen, Ziele zu verfolgen sowie achtsamer mit Mitmenschen umzugehen. Denn das ist essentiell für Schriftsteller, um fiktionale Charaktere besser zu verstehen, ohne dabei zu urteilen."15. Simone Rocha: "Ich war damals in meinem ersten Master-Studienjahr an der CSM. Ich würde mir den Rat geben: hör zu, sei bei der Sache, mach mit - [und] geh häufiger in die Bibliothek."16. Gucci Westman: "Trau dich mehr aus Deiner Komfortzone heraus. du wirst niemals herausfinden, welche Möglichkeiten sich dir bieten, wenn du es nicht versuchst."17. Chimamanda Ngozi Adichie: "Wenn ich heute mit 41 alte Fotos von mir sehe, kann ich nicht verstehen, weshalb ich so kritisch mit mir selbst war. Nichts war falsch an meinem Körper. Alles an mir war genau richtig."18. Maria Balshaw: "Ich hätte mich gefreut, wenn mir irgendjemand erzählt hätte, dass ich eines Tages das Tate leiten würde, und mit 20 habe ich es geliebt, dort zu sein. Aber ich hätte es vermutlich nicht geglaubt."19. Tata Harper: "Dieses Alter erlebst du nur einmal, also lebe es in vollen Zügen aus. Lass dich von niemandem zurückhalten und das Wichtigste: Hab Spaß!"20. Isabel Marant: "Mit Zwanzig ist man noch auf der Suche nach sich selbst und experimentiert mit Looks und Styles. Das ist auch gut so, denn so findet man seine Individualität und auch das Selbstbewusstsein." Das komplette Feature finden Sie im Porter unter https://www.net-a-porter.com/porter/article-82c215c35c8ac11fInformationen zu NET-A-PORTERNET-A-PORTER bietet einzigartige Mode für einzigartige Frauen. Als führende Online-Adresse für Luxusmode mit ständig neuen Produkten, die Maßstäbe setzen, bietet die Website das ultimative Modesortiment der renommiertesten Designerlabels, die erlesensten Auswahl an eleganten Uhren und edlem Schmuck sowie mehr als 200 erlesenen Beauty-Marken. Unsere erlesenen Angebote für Neuheiten legen besonderen Wert darauf, die Kreativität und das Versprechen, das hinter der nächsten Generation der Modetalente steht, hervorzuheben. Hierfür steht The Vanguard, unser Programm für aufstrebende Marken. Das Bewusstsein für die ökologischen und sozialen Auswirkungen prägt zunehmend das Produktangebot und war auch einer der Gründe für den Start der Plattform NET SUSTAIN. Diese wurde entwickelt, um Marken vorzustellen, die bei ihren Produkten Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen. Indem es Inhalte und Verkaufsangebote zusammenbringt und so den Kunden ein Erlebnis bietet, in das sie eintauchen und von dem sie sich inspirieren lassen können, erreicht NET-A-PORTER eine globale Community und es verfügt mit PORTER über ein speziell ausgerichtetes redaktionelles Vertical, das für seine preisgekrönten Inhalte bekannt ist, in denen viele außergewöhnliche Frauen vorgestellt werden.NET-A-PORTER bietet einen beispiellosen Kundenservice mit weltweitem Express-Versand in über 170 Länder, inklusive der Lieferung am selben oder am nächsten Tag in das Vereinigte Königreich, in die USA, nach Hongkong, Deutschland, Frankreich, Australien und Singapur, ein nahtloses Einkaufserlebnis auf allen Geräten, edle Verpackungen, umstandslose Rücksendungen sowie einen mehrsprachigen Kundendienst und Personal-Shopping-Teams, die rund um die Uhr verfügbar sind. Im Jahr 2000 war NET-A-PORTER einer der Vorreiter beim Personal-Shopping und bei Diensten für Kundenbeziehungen im Digitalzeitalter und sucht für sein Angebot auch weiter nach Innovationen und Verbesserungen. So etwa mit einem virtuellen Styling, einer Einladung nur als "Digital Exclusives"-Angebot und einem Weltklasse-Paket mit Angeboten speziell für EIPs, (Extremely Important People), den treuesten und wertvollsten Kunden der Marke.NET-A-PORTER gehört zur YOOX NET-A-PORTER Group - dem weltweit führenden Online-Händler für Luxus und Mode, der eine Vielzahl von Marken über seine Online-Läden NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET und YOOX vertreibt sowie über seine Abteilung Online Flagship Stores, die mit führenden Luxusmarken zusammenarbeitet, um deren eigenen Verkaufsseiten im Internet nach vorne zu bringen. Der Konzern hat weltweit mehr als 4,3 Millionen aktive Kundinnen und Kunden mit einer hohen Ausgabebereitschaft. Als Wegbereiter für die Verbindung der Welt der Technik mit der des Luxus trifft YOOX NET-A-PORTER den Geschmack der anspruchsvollsten Klientel - mit von Expertinnen und Experten ausgewählten Produkten der besten Luxusmarken, einem personalisierten Kundenservice von Anfang an, der neuesten Technik und inspirierenden Inhalten. Das alles ist das Ergebnis aus 20 Jahren an gesammeltem Wissen über den modernen Käufer von Luxusartikeln.Weitere Informationen zu NET-A-PORTER finden sie auf NET-A-PORTER.comErfahren Sie mehr über die YOOX NET-A-PORTER Group auf ynap.comFolgen Sie @netaporter: Instagram / Facebook / Twitter / Wechat / YouTube / Pinterest / Kakao / WeiboNET-A-PORTER.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1196083/NET_A_PORTER__Logo.jpgPressekontakt:Press@net-a-porter.comOriginal-Content von: YOOX NET-A-PORTER GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145687/4634653