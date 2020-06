Bern (ots) - Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA begrüsst den Zwischenbericht der Geschäftsprüfungskommissionen zum Aufsichtsverhältnis zwischen ihr und der Bundesanwaltschaft. Aufgrund der Erkenntnisse und den Schlussfolgerungen des Berichts fühlt sich die AB-BA in der Art und Weise, wie sie ihre Aufsicht ausübt, bestätigt. Die Hinweise der Geschäftsprüfungskommissionen nimmt die AB-BA gerne entgegen und wird sie so rasch wie möglich in ihre Aufsichtstätigkeit einfliessen lassen.



