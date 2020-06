BERLIN (Dow Jones)--Anteilseigner des Energieversorgers RWE haben vor der virtuellen Hauptversammlung am morgigen Freitag deutlich stärkere Klimaschutzbemühungen des DAX-Konzerns eingefordert. "Beim Transformationsprozess zur Klimaneutralität ist die Ampel für RWE gerade von Rot auf Gelb gesprungen", erklärte die Nachhaltigkeitsspezialistin des Kreditinstituts Deka Investment, Vanessa Golz. "Bis die Ampel allerdings auf Grün schaltet, muss RWE sich noch erheblich anstrengen."

Das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe rät RWE insbesondere, einen Nachhaltigkeitsrat einzurichten. Ein solches Gremium, das den Vorstand berät, müsse den Imagewandel vom Braunkohle- zum Ökostromkonzern "aktiv" begleiten. Auch sei "ein ambitionierteres Ziel" beim Ausstieg aus der Braunkohle wünschenswert, erklärte Golz. "45 Millionen Tonnen im Jahr 2030 sind immer noch zu viel."

Die Frankfurter Union Investment fragt RWE in einer schriftlichen Stellungnahme, ob "die Lobbyaktivitäten" des Konzerns tatsächlich vereinbar mit konsequentem Klimaschutz seien. So wolle der Europäische Stein- und Braunkohleverband Euracoal rechtlich bindende Reduktionsziele im EU-Klimagesetz verhindern, heißt es in der Stellungnahme der Investmentgesellschaft der DZ Bank.

"RWE braucht eine neue Equity Story", erklärt Union-Investment-Portfoliomanager Thomas Deser. Der Kapitalmarkt wisse nicht mehr, wofür das Unternehmen stehe. RWE sei wegen unattraktiver Dividendenrendite kein Dividendentitel mehr und auf Jahre auch noch kein Erneuerbare-Energien-Titel. "Dazu kommt ein kompliziertes Trading-Geschäft und der Einfluss der Politik. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes", so Deser.

