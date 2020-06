Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für den Euroraum sind nach Einschätzung von EZB-Direktor Yves Mersch sehr pessimistisch. Mersch sagte in einem Webinar, der Tiefpunkt der konjunkturellen Entwicklung sei durchschritten, "auch wenn wir sehr pessimistische Projektionen vom IWF bekommen haben, die wohl nicht alle mildernden Faktoren berücksichtigen".

Der IWF hatte am Mittwoch aktuelle Wachstumsprognosen für den Euroraum veröffentlicht, die für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 10,2 Prozent vorsehen, gefolgt von 6,0 Prozent Wirtschaftswachstum im Folgejahr. Der volkswirtschaftliche Stab der EZB prognostizierte am 4. Juni in seinem Basisszenario für 2020 einen BIP-Rückgang von nur 8,7 Prozent und für 2021 einen BIP-Zuwachs von 5,2 Prozent.

Laut dem gerade veröffentlichten Protokoll der Ratssitzung vom 3. und 4. Juni hatten Ratsmitglieder darauf hingewiesen, dass das oben geschilderte Basisszenario auf der möglicherweise zu optimistischen Annahme beruhe, dass es bis Mitte 2021 einen Corona-Impfstoff geben werde. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Prognosen nicht mehr die Hilfsprogramme Deutschlands und der EU-Kommission berücksichtigt hätten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 10:15 ET (14:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.