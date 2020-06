Die Keynote zur virtuellen Perl-Konferenz "Conference in the Cloud" überraschte seine Zuschauer: Der informelle Chefentwickler Sawyer X kündigte eine neue Hauptversion unter dem Namen Perl 7 an. Der Versionssprung für das Urgestein der Programmiersprachen klingt gewaltig. Perl 7 kommt, während die aktuelle Version die Nummer 5.32 trägt. Hohe Erwartungen sind indes zunächst nicht gerechtfertigt. Perl 7 führt moderne Standardeinstellungen ein Vielmehr wird Perl 7 ein Perl 5.32 mit angepassten Standardeinstellungen sein. Erst im späteren Verlauf der Arbeiten seien größere Neuerungen zu ...

