München/Berlin (pts030/25.06.2020/17:05) - Künftig wird das kontaktlose Ein- und Auschecken für die Gäste in SMARTments business zum Standard. Die Kooperation des Betreibers von Serviced Apartments mit dem Technologieunternehmen hotelbird wird nach den Häusern in München und Wien auf die zwei Berliner Standorte am Prenzlauer Berg (Storkower Straße) und in Karlshorst (Treskowallee) ausgeweitet. Auch für die zwei noch bis zum kommenden Jahr im Bau befindlichen Immobilien in Mannheim und Wien gilt die Vereinbarung, ebenso für alle im Rahmen der weiteren Expansion weiter geplanten Häuser, so beispielsweise in Frankfurt. Die PRO PLUS Lösung von hotelbird, die in den zur GBI Unternehmensgruppe gehörenden SMARTments business zum Einsatz kommt, bietet neben einem kontaktlosen Online Check-in/-out und mobilen Bezahlmöglichkeiten auch einen digitalen Schlüssel, mit dem der Gast mittels seines Smartphones die Zimmertür öffnen kann. Zusätzlich haben beide Partner in den SMARTments business eine Testphase mit Self-Service Terminals von hotelbird gestartet, über die Gäste auch ohne Smartphone-Nutzung kontaktlos einchecken und bezahlen können. Dafür generiert das Terminal kontaktlos Key-Cards für das Zimmer und akzeptiert beim Verlassen je nach Bedarf sowohl Girocard als auch Kreditkarten. "Mit diesem Angebot unterschiedlicher Wege des kontaktfreien Eincheckens, reagieren wir auch auf Erfahrungen in der Corona-Krise. SMARTments business will wirklich ausnahmslos jedem Gast ermöglichen, absolut kontaktlos ins Zimmer zu kommen sowie zu bezahlen. Das ist ein wesentliches Asset, warum wir auch in der Krise vergleichsweise gut ausgelastet waren", erklärt Daniel Zawe, Commercial Director SMARTments business. Doch die Praxis zeigt, dass es auch Fälle gibt, in denen kein Smartphone zur Verfügung steht, nicht einsatzbereit ist oder vom Gast das Gerät aus anderen Gründen nicht genutzt werden möchte. "Weil wir gemerkt haben, wie wichtig allen Gästegruppen dieser Vorteil der Serviced Apartments ist, passt eine Hybrid-Lösung mit dem parallel angebotenen Terminal ideal", erläutert Zawe. "Der Rahmenvertrag ist für die gesamte Branche ein wichtiges Zeichen, welches beweist, dass, vor allem bei Herausforderungen wie der aktuellen Corona-Pandemie, Digitalisierung ein wichtiger Treiber der Branche ist", erklärt Hendrik Grebe, Global Key Account Manager bei hotelbird. "Unser Self-Service Terminal und der Digital Key sind daher stark nachgefragte Lösungen, die Hotels dabei unterstützen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Als Marktführer im Bereich digitale Check-in/out-Prozesse sind wir stolz darauf, die gesamte Branche auch in dieser schwierigen Zeit beim Wachstum unterstützen zu können und freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit SMARTments." Der große Rahmenvertrag wurde in Anbetracht der aktuellen Umstände virtuell via Videokonferenz unterzeichnet. "Wir freuen uns sehr mit hotelbird einen flexiblen Partner zur Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam die Digitalisierung in unseren Häusern weiter vorantreiben zu können", bestätigt Commercial Director Zawe. Über hotelbird Das 2015 gegründete Technologieunternehmen hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/-out Services und verfolgt eine klare Mission: den Check-in/out Prozess durch die Automatisierung unsichtbar zu machen und dabei die Hotels zu befähigen, ihre Betriebe dezentral zu betreiben. hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Leonardo Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, H-Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Über SMARTments business SMARTments business ist eine Marke der GBI Unternehmensgruppe und bietet Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments inklusive eigener Kitchenette. Meist sind es Geschäftsreisende, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der Marke - zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Sechs Häuser der Marke SMARTments business mit insgesamt 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien sind aktuell im Betrieb. 