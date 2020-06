Chur (ots) - Der Verwaltungsrat der SRG SSR ist dem Vorschlag des Regionalvorstandes der SRG Svizra Rumantscha einstimmig gefolgt und hat Nicolas Pernet an seiner Sitzung vom 25. Juni zum neuen Direktor von RTR gewählt. Der gebürtige Bündner und heutige Medienmanager bei Ringier wird seine neue Funktion bei RTR nach Absprache mit seinem heutigen Arbeitgeber übernehmen.Für die Wahl der Direktion RTR ist der Verwaltungsrat der SRG zuständig. Er trifft die Wahl auf Vorschlag der SRG Svizra Rumantscha (SRG.R) nach Absprache mit dem Generaldirektor der SRG, Gilles Marchand. Nicolas Pernet überzeugte die Mitglieder des Ausschusses im Nominationsverfahren neben seiner breiten und langjährigen Erfahrung im Mediengeschäft mit seiner Strategiekompetenz, seiner Persönlichkeit, seiner analytischen Denkweise und dem Gespür für die Herausforderungen, die sich dem medialen Service public der rätoromanischen Schweiz in einem sprachlich stark fragmentierten Markt stellen.Nicolas Pernet, 40, übernimmt die Direktion RTR nach Absprache mit seinem heutigen Arbeitgeber. Bis dahin wird Pius Paulin, 61, das Unternehmen weiterhin leiten. Paulin hatte die Direktion per Ende 2019 interimistisch übernommen. Die Organisation der Übergabe wird in den kommenden Wochen zusammen mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand definiert.Nicolas Pernet wurde 1979 in Sent in der Gemeinde Scuol GR im Unterengadin geboren. Er schloss nach der Schule am Hochalpinen Institut Ftan im Engadin sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG) ab und promovierte 2010 nach Auslandaufenthalten an der University of Michigan und der "École des Hautes Études Commerciales de Paris" erneut an der HSG.Seine ersten Berufsjahre verbrachte er ab 2010 als Projektleiter Unternehmensentwicklung für Digital Business beim Medienunternehmen Ringier, wurde dort Projektleiter im CEO-Office, übernahm 2013 die Leitung des Marketings der Blick-Gruppe und wurde im September 2016 deren Leiter Publishing & News Business. Seit April 2020 ist Nicolas Pernet Head of Commercial Management der Blick-Gruppe. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.Vincent Augustin, Präsident der SRG Svizra Rumantscha und SRG-Verwaltungsrat, zur Wahl: "Die SRG.R hatte bis zuletzt die Qual der Wahl aus einer Anzahl sehr qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber. Aber ich bin überzeugt: Wir haben eine sehr gute Wahl getroffen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Nicolas Pernet sowohl bei RTR wie auch als Verwaltungsrat der SRG."SRG-Generaldirektor Gilles Marchand: "Ich freue mich, Nicolas Pernet neu in der Geschäftsleitung der SRG begrüssen zu dürfen. Sein Fachwissen und seine Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft werden in dieser Phase der Transformation der SRG und damit auch von RTR von grossem Nutzen sein. Pius Paulin danke ich bereits heute für seinen engagierten und grossen Einsatz für RTR. Er geniesst bis zur Amtsübergabe weiterhin mein vollstes Vertrauen."Nicolas Pernet zu seiner Wahl: "Als Herzblut-Bündner freue ich mich sehr, die Leitung von RTR übernehmen zu dürfen und in dieser Funktion für einen starken medialen Service public in der Schweiz einzustehen."Pressekontakt:Vincent Augustin, Präsident SRG.R, vincent.augustin@fas-chur.ch,081 258 55 25Sandra Carisch, Leiterin Geschäftsstelle SRG.R,sandra.carisch@srgr.ch, 058 136 31 30Edi Estermann, Leiter Medienstelle SRG SSR,medienstelle.srg@srgssr.ch, 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100850592