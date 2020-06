KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark öffnet seine coronabedingt geschlossenen Grenzen ab Samstag wieder für die meisten Menschen aus der EU. Aus allen Ländern der Europäischen Union mit Ausnahme Portugals und des Großteils von Schweden dürfen Touristen dann wieder in Deutschlands nördlichstes Nachbarland reisen, wie aus einer am Donnerstag aktualisierten Auflistung des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervorgeht. Voraussetzung für die Einreise ist, sechs Übernachtungen in Dänemark gebucht zu haben. Generell darf außerdem nach Dänemark reisen, wer einen triftigen Einreisegrund hat.



Gleichzeitig rät das dänische Außenministerium seinen Bürgern weiter von Reisen nach Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden und Großbritannien ab - das hat neben den Infektionszahlen mancherorts auch mit dortigen Einreisebeschränkungen und Quarantäneanforderungen zu tun.



Der Auswahl der Länder liegt ein Modell zugrunde, das auf der jeweiligen dortigen Coronavirus-Situation basiert. Damit die Grenzen für die entsprechenden Bürger als "offen" gelten, muss ihr Land weniger als 20 wöchentliche Neuerkrankte pro 100 000 Einwohner haben. Für Reisende aus Deutschland verändert sich durch den Schritt nichts: Sie dürfen bereits seit Mitte Juni ebenso wie Touristen aus Norwegen und Island wieder nach Dänemark einreisen, wenn sie mindestens sechs Nächte im Land gebucht haben. Menschen aus Schleswig-Holstein dürfen auch ohne gebuchte Übernachtungen in das benachbarte Land fahren./trs/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de