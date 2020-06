Gold mit dem frischen Kaufsignal und Silber mit starken Ansätzen und der Aussicht, zeitnah ein Kaufsignal zu installieren, verfehlen beim Philadelphia Gold/Silver Index ihre Wirkung nicht. Der Index legte in den letzten Handelstagen deutlich zu und nimmt nun wieder Anlauf in Richtung seines markanten Mai-Hochs bei 131 Punkten. In den letzten Wochen vermochte es der Index zunächst nicht mehr, das letzte ...

