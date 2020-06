Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 25 juin/June 2020)

The common shares of First Growth Funds Limited have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Company provides Advisory Services to companies and invests across a diversified portfolio of different asset classes, including equity and convertible note investments in large and small cap public listed and private companies. The Company also invests in technology companies involved in the development of blockchain solutions, as well as direct investments in established and liquid Cryptocurrency (for example Bitcoin and Ethereum).

_________________________________

Les actions ordinaires de First Growth Funds Limited, ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

La Société fournit des services de conseil aux entreprises et investit dans un portefeuille diversifié de différentes classes d'actifs, y compris des investissements en actions et en billets convertibles dans des sociétés cotées et privées cotées en bourse, grandes et petites capitalisations. La Société investit également dans des sociétés technologiques impliquées dans le développement de solutions de blockchain ainsi que dans des investissements directs dans des crypto-monnaies établies et liquides (par exemple Bitcoin et Ethereum).

Issuer/Émetteur: First Growth Funds Limited Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): FGFL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 77 798 218 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: Q3859T 20 3 ISIN: AU 0000075475 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 20 Old to 1 New/20 Ancien à 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 29 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for FGFL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com