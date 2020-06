Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie sah sich die Branche, zu der mehr als 3.500 Fachbetriebe gehören, mit möglichen Tätigkeits-beschränkungen konfrontiert, die gravierende Folgen gehabt hätten. Das Kälteanlagenbauer-Handwerk ist für die Kühlung von Lebensmitteln und medizinischen Produkten, von Rechenzentren und Prozessoren oder für die Bereiche der Energieversorgung unverzichtbar. Für die Anerkennung dieser Systemrelevanz setzte sich das Expertenkomitee Coolektiv in mehreren Schreiben an die Bundesländer aktiv ein. Auf Initiative der Westfalen Gruppe gründete sich im Jahr 2018 das Expertenkomitee Coolektiv, um mit allen Marktteilnehmern die europäische F-Gas-Verordnung zu meistern. Diese Verordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen führen in der Kälte/Klima-Branche zu einem Umdenken. Ziel ist, die Auswirkungen der F-Gase auf den Klimawandel ...

