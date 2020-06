BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat sich erleichtert gezeigt über die Entscheidung der Lufthansa -Aktionäre für eine Kapitalbeteiligung des Bundes und damit ein milliardenschweres Rettungspaket. Nun habe der Konzern eine Perspektive "die gegenwärtig schwerste Herausforderung ihrer Geschichte zu bestehen zu und zu überstehen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in Berlin. Die Lufthansa habe eine Chance, daraus gestärkt hervorzugehen. Die Beteiligung werde "keinen Tag länger" bestehen als notwendig. Der Bund mische sich nicht ins operative Geschäft ein.



Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, das sei eine gute Nachricht für das Unternehmen selbst, die Beschäftigten und den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Mit den Finanzhilfen stabilisiert die Bundesregierung ein großes deutsches Unternehmen, das kerngesund war und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in schwere Turbulenzen geraten ist."



Die Aktionäre des MDax -Konzerns hatten zuvor einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit großer Mehrheit zugestimmt. Das damit verbundene Hilfspaket über neun Milliarden Euro kann nun umgesetzt werden. Bereits am Morgen hatten die Wettbewerbshüter der Europäischen Union die deutschen Rettungsmaßnahmen final genehmigt. Konkurrent Ryanair kündigte dennoch eine Klage gegen die Beihilfe an. Dem sehe man "mit großer Gelassenheit entgegen", sagte Altmaier. Er sei fest davon überzeugt, dass man faktisch und rechtlich "alle wesentlichen Fragen" bedacht habe./ted/DP/mis

