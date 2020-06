(Montréal, 23. Juni 2020) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (ODER: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-corporate-update-with-new-president-sandeep-singh/) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 22. Juni 2020 jeder der 9 Kandidaten, die in dem am 20. Mai 2020 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") aufgeführt sind, zum Direktor des Unternehmens gewählt wurde.Wahl der DirektorenAuf der Grundlage der eingegangenen Vollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu Direktoren der Gesellschaft gewähltResolution Nr. 1 Name des NominiertenStimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen dafürEnthaltungenProzentsatz (%)EnthaltungenHon.John R. Baird119,475,79999.65425,0580.35Françoise Bertrand119,462,30999.63438,5480.37John Burzynski98,081,69881.8021,819,15918.20Christopher C. Curfman119,541,05999.70359,7980.30Joanne Ferstman118,540,38798.871,360,4701.13W. Murray John119,546,60299.70354,2550.30Pierre Labbé119,320,10099.52580,7570.48Charles E. Page119,593,07099.74307,7870.26Sean Roosen116,192,47996.913,708,3783.09Bestellung und Entlohnung des RechnungsprüfersAuf der Grundlage der erhaltenen Vollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr ernannt, und die Direktoren sind befugt, die Vergütung festzulegen, mit folgendem ErgebnisResolution Nr. 2Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen StimmenFOREnthaltungenProzentsatz (%)EnthaltungenBestellung und Entlohnung des Rechnungsprüfers132,037,46099.38825,9050.62Genehmigung der nicht zugeteilten Optionen und Änderungen des AktienoptionsplansBasierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der nicht zugeteilten Optionen und der Änderungen des Aktienoptionsplans sind die Ergebnisse wie folgt:Resolution Nr. 3Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen DafürAbgegebene GegenstimmenProzentsatz (%)GegenstimmenOrdentlicher Beschluss zur Genehmigung der nicht zugeteilten Optionen und Änderungen des Aktienoptionsplans116,705,71097.343,195,1452.66Genehmigung von Änderungen des Aktienkaufplans für MitarbeiterBasierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen in Bezug auf die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Änderungen des Mitarbeiteraktienkaufplans stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:RESOLUTION Nr. 4Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen DafürAbgegebene GegenstimmeProzentsatz (%)GegenstimmenOrdentlicher Beschluss zur Genehmigung der Änderungen am Aktienkaufplan für Mitarbeiter119,095,05899.33805,7980.67Genehmigung Änderungen des Plans für Restricted Share UnitsAuf der Grundlage der erhaltenen Vollmachten und der Abstimmungen über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Änderungen des Plans für Restricted Share Units stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:RESOLUTION Nr. 5Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen DafürAbgegebene GegenstimmeProzentsatz (%)GegenstimmenOrdentlicher Beschluss zur Genehmigung der Änderungen am Restricted Share Unit Plan116,069,85696.803,830,9993.20Genehmigung der Fortführung des geänderten und angepassten AktionärsrechteplansBasierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen in Bezug auf die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Fortführung des Plans für geänderte und neu formulierte Aktionärsrechte sind die Ergebnisse wie folgt:RESOLUTION Nr.6Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen DafürAbgegebene GegenstimmenProzentsatz (%)GegenstimmenOrdentlicher Beschluss zur Genehmigung der Fortführung des geänderten und angepassten Aktionärsrechteplans117,285,88897.822,614,9672.18Beratende Resolution zur Vergütung von FührungskräftenBasierend auf den erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und den Abstimmungen über die Annahme eines beratenden Beschlusses, der den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften akzeptiert, sind die Ergebnisse wie folgt:RESOLUTION Nr. 7Stimmenabgabe DafürProzentsatz (%) der abgegebenen Stimmen DafürAbgegebene GegenstimmenProzentsatz (%)GegenstimmenBeratende Resolution zur Vergütung von Führungskräften115,920,89696.683,979,8283.32Über Osisko Gold Royalties Ltd.Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf den amerikanischen Kontinent ausgerichtetes Zwischenunternehmen für Edelmetall-Lizenzgebühren, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko verfügt über ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Strömen und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko ist durch seinen Eckpfeiler, eine 5%ige Netto-Lizenzgebühr auf die Mine Canadian Malartic, die die größte Goldmine Kanadas ist, verankert. Osisko besitzt auch das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio aus börsennotierten Ressourcenunternehmen, einschließlich einer 14,7%-Beteiligung an Osisko Mining Inc., einer 17,9%-Beteiligung an Osisko Metals Incorporated und einer 18,3%-Beteiligung an Falco Resources Ltd.Die Hauptgeschäftsstelle von Osisko befindet sich in der Avenue des Canadiens-de Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:Sandeep SinghPräsidentTel. (514) 940-0670ssingh@osiskogr.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch