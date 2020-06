Man sieht sie schon am Sternenhimmel um die Erde kreisen: Immer mehr von Elon Musks Starlink-Satelliten fliegen bereits durchs All. Nun wetteifert SpaceX mit One Web um kanadische Telekommunikationslizenzen.?Zunächst sollen nur der Norden der USA und Kanada versorgt werden - ab nächstem Jahr die ganze Welt ?Kommentarfunktion beim CRTC: Viele Kanadier sind positiv gegenüber Starlink-Internet eingestellt ?Starlink hat mit One Web Global Ltd einen Konkurrenten bekommen - neuer Stichtag ist ...

