Der katastrophale Abverkauf der Wirecard-Aktie (WKN: 747206) geht auch am Donnerstag dieser Woche weiter. Inzwischen ist bekannt geworden, dass das neue Management des Zahlungsdienstleisters wohl ein Insolvenzverfahren eröffnen wird. Das hat die Aktie bedeutend korrigieren lassen. Zwischenzeitlich notierte die Aktie bloß noch über der Marke von 2,50 Euro. Das hat dazu geführt, dass die meisten Positionen in vielen Portfolios ordentlich an Wert eingebüßt haben. Allerdings gilt es für Foolishe Investoren ...

