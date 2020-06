BMW (WKN:519000) und Mercedes-Benz stellen die Zusammenarbeit beim selbstfahrenden Auto ein, zumindest für den Moment - obwohl sie in Zukunft vielleicht wieder zusammenarbeiten werden. BMW und Daimler (WKN:710000), die Konzernmutter von Mercedes-Benz, sagten in einer Erklärung am letzten Freitag, dass der Zeitpunkt der gemeinsamen Bemühungen, die Technologie für selbstfahrende Autos zu entwickeln, "nicht der richtige" sei, wegen des Aufwands und der Kosten, die nötig sind, um ihre bestehenden Technologien ...

