Der Zahlungsdienstleister Wirecard steht nach seinem Bilanzskandal vor der Pleite. Angesichts eines 1,9 Milliarden Euro großen Lochs in den Büchern kündigte der Konzern aus Aschheim bei München am Donnerstag einen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung an.

