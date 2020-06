TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den kräftigen Verlusten am Donnerstag aus Sorge über gestiegene Corona-Infektionszahlen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Ende der Handelswoche mehrheitlich mit Aufschlägen. Lediglich in Hongkong geben die Kurse nach der eintägigen Feiertagspause etwas nach. Die Börsen schließen sich insgesamt der Erholung der Wall Street an.

In Tokio rückt der Nikkei-Index 1,5 Prozent vor auf 22.583 Punkte. In Seoul gewinnt der Kospi 1,2 Prozent, in Sydney geht es um 1,5 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt dagegen um 0,6 Prozent nach. Marktteilnehmer sprechen zudem von Nachholeffekten aufgrund der Handelspause am Vortag.

Belastet wird die Stimmung in Hongkong aber auch von einem vom US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die die Teilautonomie Hongkongs unterminieren wollen. Die Sanktionen richten sich auch gegen Banken, die mit ihnen Geschäfte machen. An den Handelsplätzen in China findet wegen des Drachenbootfests erneut kein Handel statt.

Am Umfeld insgesamt habe sich nichts getan, heißt es. Die Anleger sorgten sich weiter um neuen Corona-Infektionswellen, vor allem in den USA. Dort hat der US-Bundesstaat Texas angesichts eines rapiden Anstiegs der Infektionszahlen weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen vorerst ausgesetzt. Etwas gemindert wird die Angst vor neuen Lockdown-Maßnahmen jedoch von den weltweit anhalten Stimulierungsmaßnahmen und geldpolitischen Lockerungen von Notenbanken.

Qantas nach Kapitalerhöhung auf tiefsten Stand seit einem Monat

Qantas rutschen in Sydney um 8,2 Prozent ab und notieren damit auf dem niedrigsten Stand seit rund einem Monat. Australiens größte Fluggesellschaft hatte am Vortag mitgeteilt, im Rahmen eines Dreijahresplans zur Überwindung der Corona-Pandemie rund 6.000 Arbeitsplätze zu streichen und etwa 100 Flugzeuge für mindestens ein Jahr stillzulegen. Zudem erhöhte Qantas das Kapital um umgerechnet rund 940 Millionen US-Dollar. Die Aktie war am Donnerstag aufgrund der angekündigten Maßnahmen vom Handel ausgesetzt gewesen. Die Analysten der Citigroup haben ihre Einstufung der Qantas-Aktie nun auf "Neutal" von "Buy" gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.904,40 +1,49% -11,66% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.582,96 +1,45% -5,90% 08:00 Kospi (Seoul) 2.138,66 +1,24% -2,69% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.640,98 -0,57% -12,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.614,25 +0,93% -18,44% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.489,20 0% -6,27% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:07 % YTD EUR/USD 1,1225 +0,1% 1,1217 1,1236 +0,1% EUR/JPY 120,24 +0,0% 120,23 120,32 -1,4% EUR/GBP 0,9028 -0,0% 0,9031 0,9033 +6,7% GBP/USD 1,2434 +0,1% 1,2422 1,2440 -6,2% USD/JPY 107,11 -0,1% 107,18 107,14 -1,5% USD/KRW 1197,94 -0,4% 1202,46 1205,75 +3,7% USD/CNY 7,0782 0% 7,0782 7,0782 +1,7% USD/CNH 7,0771 -0,1% 7,0830 7,0852 +1,6% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6893 +0,1% 0,6887 0,6873 -1,6% NZD/USD 0,6447 +0,3% 0,6430 0,6436 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.234,76 -0,6% 9.293,76 9.242,01 +28,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,26 38,72 +1,4% 0,54 -32,7% Brent/ICE 41,66 41,05 +1,5% 0,61 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,82 1.763,75 -0,2% -2,93 +16,0% Silber (Spot) 17,76 17,79 -0,1% -0,03 -0,5% Platin (Spot) 807,95 809,00 -0,1% -1,05 -16,3% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,2% +0,01 -5,2% ===

