Rohstoffe: Silber - wann kommt der Ausbruch?

Anzeige / Werbung Von seinem Tief Mitte März hat der Silberpreis eine fulminante Rally hingelegt. Aber den ganz großen Sprung in die Region oberhalb von 20 Dollar hat die Feinunze nicht geschafft. Die Widerstände im Bereich von 19/20 Dollar sind noch nicht geknackt worden. Aber eine 60-prozentige Rally vom Tief aus, kann sich bereits sehen lassen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Sollte die Konjunktur aufgrund der vielen Maßnahmen tatsächlich anspringen, dürfte Silber weiter profitieren, denn rund 50 Prozent der Silbernachfrage entfällt auf die Industrie. Silber kommt in der Elektronik für Fahrzeuge, Tablets, Handys und Mikrochips zum Einsatz. Das Edelmetall spielt zudem beim Ausbau des 5G-Netzes eine wichtige Rolle und ist ein Bestandteil elektrischer Kontakte wie Halbleiter und Mehrschicht-Keramikkondensatoren. Positiv stimmt, dass zunehmend mehr institutionelle Investoren auf eine anhaltende Erholung setzen. Silber-ETFs verzeichneten zuletzt massive Zuflüsse: Seit dem März-Tief stiegen sie um rund 5.000 Tonnen, was zwei Monatsproduktionen entspricht - ein vergleichsweise hoher Wert. Außerdem ist Silber im Vergleich zu Gold günstig, wie das Gold-Silber-Ratio von rund 100 zeigt. Im Schnitt der letzten Jahre lag die Ratio bei knapp 70. Entscheidung naht Auch charttechnisch liegt Silber gut im Rennen. Das Edelmetall hat die Widerstände bei 20 und 19 Dollar mehrfach getestet und steht auch aktuell unmittelbar an diesen markanten Widerständen. Zuletzt verlor allerdings das Momentum (MACD) an Schwung, so dass die Unterstützung an der 200-Taglienie (rot) bei knapp 17 Dollar wieder ins Blickfeld rückt. Ein Ausbruch über oder unter die beschriebenen Begrenzungen dürften dem Silberpreis den nächsten Impuls geben und der dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Chart: Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )