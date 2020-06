FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Jörg Traum konzentriert sich auf das operative Power GeschäftDGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Jörg Traum konzentriert sich auf das operative Power Geschäft26.06.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FORTEC Elektronik AG:Jörg Traum konzentriert sich auf das operative Power GeschäftJörg Traum, Mitglied des FORTEC-Vorstands seit Juli 2012, hat sich entschieden, sein Vorstandsamt nach Auslaufen seines Vertrags zum 30.06.2020 nicht zu verlängern.In seiner Position als Geschäftsführer der EMTRON electronic GmbH wird Jörg Traum weiterhin tätig sein und seinen Fokus nun noch stärker auf das Segment Power Supplies konzentrieren und die Weiterentwicklung der FORTEC Power Group vorantreiben. Seine Vorstandsaufgaben werden an die bisherigen Vorstandsmitglieder Sandra Maile und Bernhard Staller übergeben.Wir danken Jörg Traum für seine wertvollen Beiträge als Mitglied des Vorstands der FORTEC Elektronik AG und freuen uns, ihn als Geschäftsführer und als wichtiges Mitglied unseres Teams weiterhin an Bord zu haben.Sandra Maile VorstandssprecherinKontakt: Investor Relations aktie@fortecag.de26.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Augsburger Str. 2b 82110 Germering Deutschland Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0 Fax: +49 (0)89 89 44 50 123 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1079589Ende der Mitteilung DGAP News-Service1079589 26.06.2020