FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat den größten US-Banken eine ausreichende Widerstandsfähigkeit bescheinigt, um die Corona-Krise zu überstehen. Gleichzeitig warnte die Notenbank in ihrem jährlichen Stresstest, dass ein länger anhaltender wirtschaftlicher Abschwung den Instituten Verluste von notleidenden Krediten im Volumen von hunderten Milliarden US-Dollar einbrocken könnte. In einem Worst-Case-Szenario, in dem die Arbeitslosigkeit hoch bleibt und die Wirtschaft sich über mehrere Quartale nicht erholt, könnten die 33 größten Banken in den USA Kreditverluste von bis zu 700 Milliarden Dollar erleiden. Das würde die Kapitalpuffer, die die Stabilität der Banken gewährleisten sollen, erodieren lassen. Im Ergebnis schreibt die Fed den Banken vor, die Dividendenausschüttungen zu limitieren, um das Kapital zusammenzuhalten. Die Banken werden ihre individuellen Dividendenpläne für das nächste Quartal ab kommende Woche Montag bekannt geben. Banken werden zudem im dritten Quartal keine Aktien zurückkaufen dürfen. Die meisten Großbanken hatten bereits im zweiten Quartal die Rückkäufe gestoppt. Dieses Jahr wurde der sogenannte "Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)", mit dem die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems geprüft wird, um eine sogenannte "Sensibilitätsanalyse" erweitert, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu berücksichtigen. Die Ergebnisse einzelner Banken veröffentlicht die Fed nicht. Auch ausländische Banken, die in den USA aktiv sind, prüft die Fed. Darunter ist die Deutsche Bank. Dabei geht es nicht um Aktienrückkäufe oder Dividenden, sondern darum, ob die US-Niederlassung Kapital an den Mutterkonzern überweisen darf.

TAGESTHEMA II

Banken in den USA werden künftig weniger stark reguliert. Die nach der Finanzkrise 2008/09 eingeführte so genannte Volcker rule wird etwas gelockert, wie die Federal Deposit Insurance Corporation, die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency mitteilten. So sollen Banken leichter in Risikokapitalfonds investieren dürfen. Zudem sollen die Sicherheiten bei Derivategeschäften geringer ausfallen. Das soll zusammen mit weiteren Lockerungen Milliardensummen an Kapital für die Banken freisetzen. Bankenaktien reagierten am Donnerstag bereits mit ordentlichen Kursaufschlägen auf die Deregulierung. Der KBW Bank Index legte um 1,4 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +8,7% gg Vm zuvor: -13,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -7,0% gg Vm zuvor: +10,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 79,0 1. Umfrage: 78,9 zuvor: 72,3

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.083,75 -0,04% Nasdaq-100-Indikation 10.102,00 -0,07% Nikkei-225 22.550,51 +1,31% Hang-Seng-Index 24.637,85 -0,58% Kospi 2.136,76 +1,15% S&P/ASX 200 5.904,70 +1,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börsen schließen sich insgesamt der Erholung der Wall Street an. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt dagegen nach. Marktteilnehmer sprechen von Nachholeffekten aufgrund der Handelspause am Vortag. Belastet wird die Stimmung aber auch von einem vom US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die die Teilautonomie Hongkongs unterminieren wollen. Die Anleger sorgten sich indessen weiter um neue Corona-Infektionswellen, vor allem in den USA. Etwas gemindert wird die Angst vor neuen Lockdown-Maßnahmen jedoch von den weltweit anhalten Stimulierungsmaßnahmen und geldpolitischen Lockerungen von Notenbanken. Qantas rutschen in Sydney um 8,2 Prozent ab und notieren damit auf dem niedrigsten Stand seit rund einem Monat. Australiens größte Fluggesellschaft hatte am Vortag mitgeteilt, im Rahmen eines Dreijahresplans rund 6.000 Arbeitsplätze zu streichen und etwa 100 Flugzeuge für mindestens ein Jahr stillzulegen. Zudem erhöhte Qantas das Kapital um umgerechnet rund 940 Millionen US-Dollar. Die Aktie war am Donnerstag aufgrund der angekündigten Maßnahmen vom Handel ausgesetzt gewesen. Die Analysten der Citigroup haben ihre Einstufung der Qantas-Aktie auf "Neutal" von "Buy" gesenkt.

US-NACHBÖRSE

Die US-Notenbank bescheinigte den größten Banken eine ausreichende Widerstandsfähigkeit, um die Corona-Krise zu überstehen. Gleichzeitig warnte sie vor möglichen Belastungen im FAlle eines länger anhaltender wirtschaftlicher Abschwungs und verlangt daher, Dividendenausschüttungen in Grenzen zu halten und im dritten Quartal keine eigenen Aktien zurückzukaufen. JP Morgan Chase gaben darauf 1,9 Prozent nach, Goldman Sachs verloren 3,4 Prozent und für die Citi-Aktie ging es um 0,2 Prozent abwärts. Nike gaben um 3,9 Prozent nach. Der Sportartikelhersteller verzeichnete wegen der Coronavirus-Krise im vierten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang und verfehlte die Erwartungen. Progress Software stiegen um 3,9 Prozent. Der Softwarehersteller hatte seinen Ausblick für das laufende Jahr angehoben, obwohl die Gewinne im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Progress erwartet nun einen bereinigten Gewinn von 2,82 bis 2,86 (zuvor: 2,73 bis 2,80) Dollar je Aktie bei bereinigten Umsätzen von 433 bis 443 (428 bis 438) Millionen Dollar. Das Aktienrückkaufprogramm soll nach einer Pandemiepause wieder aufgenommen werden. Virgin Galactic stiegen um 6 Prozent auf 16,17 Dollar, nachdem das Raumfahrtunternehmen einen zweiten erfolgreichen Testflug mit einem Raumschiff absolviert hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.745,60 1,18 299,66 -9,79 S&P-500 3.083,76 1,10 33,43 -4,55 Nasdaq-Comp. 10.017,00 1,09 107,84 11,64 Nasdaq-100 10.101,83 0,99 99,14 15,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,97 Mrd 1,10 Mrd Gewinner 1.920 350 Verlierer 1.041 2.635 Unverändert 88 59

Erholung - Nach dem Corona-Absturz zur Wochenmitte hat sich die Wall Street am Donnerstag leicht erholt. Nachdem sich die Indizes über weite Strecken des Handels in engen Bahnen bewegt hatten, nahm der Markt im späten Verlauf Fahrt nach oben auf. Teilnehmer machten für die Aufwärtsbewegung vor allem die kräftigen Gewinne im Bankensektor verantwortlich, der um 3,6 Prozent zulegte. Hintergrund war ein Bericht, wonach die Einlagensicherungskommission einige Vorschriften für den Sektor lockern könnte. Die Sorgen über eine zweite Coronavirus-Welle blieben allerdings bestehen und belasteten übergeordnet die Stimmung der Investoren. Der IWF warnte indes, dass die jüngsten Kursgewinne nicht von Fundamentaldaten gedeckt seien. Dazu passten schwache Arbeitsmarktdaten in den USA. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar leicht zurückgegangen, Volkswirte hatten aber auf einen deutlicheren Rückgang gehofft. Einen konjunkturellen Silberstreif lieferten dagegen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Mai, denn sie fielen klar besser als erwartet aus.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -1,9 0,18 -103,8 5 Jahre 0,32 -1,2 0,33 -160,8 7 Jahre 0,52 0,6 0,52 -172,5 10 Jahre 0,68 -0,1 0,68 -176,4 30 Jahre 1,43 -0,9 1,44 -164,0

Die US-Anleihen waren mit der zunehmenden Unsicherheit zunächst gefragt. Mit den steigenden Kursen am Aktienmarkt wurden die Gewinne aber fast vollständig wieder abgegeben. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 0,1 Basispunkt auf 0,68 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:07 % YTD EUR/USD 1,1223 +0,1% 1,1217 1,1236 +0,1% EUR/JPY 120,16 -0,1% 120,23 120,32 -1,4% EUR/GBP 0,9027 -0,0% 0,9031 0,9033 +6,7% GBP/USD 1,2432 +0,1% 1,2422 1,2440 -6,2% USD/JPY 107,07 -0,1% 107,18 107,14 -1,5% USD/KRW 1198,15 -0,4% 1202,46 1205,75 +3,7% USD/CNY 7,0782 0% 7,0782 7,0782 +1,7% USD/CNH 7,0798 -0,0% 7,0830 7,0852 +1,6% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6886 -0,0% 0,6887 0,6873 -1,7% NZD/USD 0,6442 +0,2% 0,6430 0,6436 -4,3% Bitcoin BTC/USD 9.220,51 -0,8% 9.293,76 9.242,01 +27,9%

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index um 0,2 Prozent. Angesichts der wieder aufflammenden Corona-Sorgen bleibe der Greenback für viele Investoren erste Wahl, hieß es. Die Vielzahl der US-Bundesstaaten mit steigenden Infektionszahlen könnten ein Problem für die Märkte werden, sagte ein Teilnehmer.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,25 38,72 +1,4% 0,53 -32,7% Brent/ICE 41,66 41,05 +1,5% 0,61 -33,8%

Die Aussicht auf Verzögerungen beim Wiederanlaufen der Wirtschaft in einigen Regionen der USA sowie möglicherweise neue Stillstände befeuerten am Erdölmarkt zunächst die Nachfragesorgen und drückten die Ölpreise ins Minus. Dazu kam am Vortag der gesenkte Konjunkturausblick des IWF. Doch nach den jüngsten starken Abgaben kam es im Verlauf zu einer Gegenbewegung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,6 Prozent auf 39,00 Dollar, Brent legte um 2,7 Prozent auf 41,41 Dollar zu. Auch die guten Auftragseingänge linderten die Nachfragesorgen etwas, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,80 1.763,75 -0,3% -4,95 +15,9% Silber (Spot) 17,70 17,79 -0,5% -0,09 -0,8% Platin (Spot) 806,50 809,00 -0,3% -2,50 -16,4% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,2% +0,01 -5,2%

Gold war weiter gesucht, obwohl der Preis für das Edelmetall in jüngster Zeit deutlich gestiegen ist - auf die höchsten Stände seit acht Jahren. Analysten rechnen auch kurzfristig mit weiterhin anziehenden Preisen für Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.764 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- USA

Angesichts eines rapiden Anstiegs der Infektionszahlen legt der US-Bundesstaat Texas weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen auf Eis. Gouverneur Greg Abbott erklärte am Donnerstag, weitere Phasen der Wiedereröffnung würden vorerst ausgesetzt. Bisherige Lockerungen würden aber nicht rückgängig gemacht.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat am Donnerstag erneut die Zinsen gesenkt und zur Begründung auf die erheblichen Risiken für die Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie verwiesen. Die Bank of Mexico senkte den Tagesgeldsatz um 50 Basispunkte auf nun 5,0 Prozent. Der Beschluss fiel dabei einstimmig. Marktteilnehmer hatten mit einem solchen Schritt gerechnet. Es war die neunte Zinssenkung in Folge und die fünfte in diesem Jahr.

GELDPOLITIK JAPAN

Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die große Bilanzsumme der Bank of Japan auch nach dem Abklingen der Coronavirus-Pandemie aufrechterhalten, weil sie ihr Inflationsziel von 2 Prozent noch nicht erreicht hat. "Die erweiterte Bilanz der Bank of Japan wird sich erst dann normalisieren, wenn das Preisstabilitätsziel erreicht ist", sagte Kuroda während einer virtuellen Veranstaltung, die gemeinsam von der Harvard Law School und dem Program on International Financial Systems veranstaltet wurde.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, hat noch keine klare Vorstellung über die notwendigen weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank. Die hohe Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr werde "Geduld und Weisheit" erfordern, sagte sie laut einem Redemanuskript. Sie sprach von "wahrscheinlich langanhaltenden Auswirkungen des Coronavirus-Schocks".

INNENPOLITIK USA

Einen Monat nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat das US-Repräsentantenhaus Pläne für eine weitreichende Polizeiform verabschiedet. Der am Donnerstag von der Kongresskammer beschlossene Gesetzestext hat allerdings keine Chance auf Umsetzung. Das Repräsentantenhaus wird von den oppositionellen Demokraten dominiert. In der anderen Kongresskammer - dem Senat - stellen die Republikaner die Mehrheit. Sie lehnen das Vorhaben der Demokraten ab.

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Juni +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,3% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni -0,1% gg Vm

NIKE

Die Coronavirus-Krise hat dem Sportartikelhersteller Nike im vierten Quartal des Geschäftsjahres einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Das Unternehmen verwies vor allem auf die zeitweise Schließung seiner Geschäfte und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 3,2 Prozent auf 98,15 Dollar. Wie der Adidas-Konkurrent mitteilte, wurde im Berichtszeitraum ein Verlust von 790 Millionen Dollar bzw. 51 US-Cent je Aktie verzeichnet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn von 989 Millionen Dollar erzielt worden, entsprechend 62 Cent je Aktie. Die Analysten hatten lediglich mit einem Verlust je Anteilsschein von 8 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel auf 6,31 Milliarden Dollar, nach 10,18 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten dem US-Konzern dagegen 7,3 Milliarden Dollar zugetraut.

