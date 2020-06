26.06.2020 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) sammelte in den letzten Wochen kräftig Aufträge ein - heute zeigt ein Kapazitätsausbau in spanien die Erwartungen, die Nordex an diesen Markt noch hat. Gerade in spanien wird Solarenergie mittlerweile ohne Subventionen in PPP's in großem Umfang ausgebaut - wie Encavis mit seinem Riesen-Solarpark für amazon gezeigt hat. Nordex errichtet eine eigene Betonturmfertigung der Nordex Group in Kastilien-La Mancha, Spanien. In Motilla del Palancar startet der Hersteller von Windkraftanlagen jetzt auf einem zwölf Hektar großen Gelände die Bauarbeiten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...