WIESBADEN (Dow Jones)--Die Importpreise in Deutschland haben sich im Mai etwas erholt, nachdem es in den Vormonaten wegen der Pandemie zum Teil drastische Rückgänge gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg in dieser Höhe prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 7,0 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein Rückgang von 6,0 Prozent erwartet worden.

Die Entwicklung der Einfuhrpreise waren vor allem von den Energiepreisen beeinflusst. Energieeinfuhren waren um 50,6 Prozent billiger als Vorjahr, wiesen aber gegenüber dem Vormonat ein Plus von 9,0 Prozent auf, nachdem sie seit Jahresbeginn im Vormonatsvergleich kontinuierlich gefallen waren.

Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnissse lag den Angaben zufolge im Mai um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Rückgang um 2,8 Prozent ergab.

Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die deutsche Inflation, die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Der Index der Ausfuhrpreise lag im Mai um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang um 1,2 Prozent registriert.

June 26, 2020

