Der Adidas-Rivale Nike ist wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie des weltgrößten Sportartikelherstellers bricht daraufhin nachbörslich ein - und auch den Aktien von Adidas droht ein schwacher Handelsstart.Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) fiel unterm Strich ein Verlust von 790 Millionen Dollar (704 Mio Euro) an, wie Nike am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...