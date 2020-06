Um diesen Vorgang in der Praxis fachgerecht zu realisieren, sind Kenntnisse der physikalischen Grundlagen ebenso hilfreich wie Informationen zur hierfür verfügbaren Anlagentechnik. Die Wärmeübertragung Zum Aktivieren oder Beschleunigen der Vernetzungsreaktion ist bei den genannten Materialien eine bestimmte Menge an Wärmeenergie erforderlich. Die Übertragung der Wärmeenergie findet im industriellen Bereich in Wärmebehandlungsanlagen (WBA) statt, die im allgemeinen Sprachgebrauch vereinfachend, jedoch technisch falsch als Öfen bezeichnet werden. Folgende Übertragungsarten stehen im Wesentlichen ...

