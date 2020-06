Fulda (ots) - Ab dem kommenden Montag, und damit zwei Tage früher als von der Bundesregierung festgelegt, wird tegut... die mit dem Konjunkturpaket beschlossene Mehrwertsteuersenkung direkt an seine Kunden weitergeben: Mit zwei Prozent Rabatt auf Lebensmittel (fünf statt sieben Prozent Mehrwertsteuer) und drei Prozent auf Drogerie- und Nonfood-Artikel mit zukünftig 16 Prozent Mehrwertsteuer, anstatt bisher 19.Alle relevanten Softwaresysteme des Lebensmittelhändlers aus dem hessischen Fulda sind hierfür innerhalb kürzester Zeit so umgestellt worden, dass tegut... den Kunden eine transparente und nachvollziehbare Lösung anbieten kann, wie sie in den Genuss des Steuervorteils kommen. tegut... Kunden können anhand des Kassenbons erkennen, dass der Mehrwertsteuervorteil weitergegeben wird. Die Regalpreise werden in gleicher Höhe beibehalten aber mit neuen Mehrwertsteuersätzen abgerechnet. An der Kasse wird der Mehrwertsteuervorteil als Rabatt gut erkennbar gewährt und vom Artikelpreis abgezogen.Nach jedem Artikel weist hierfür eine Zeile die exakte Ersparnis auf dem Kassenbon aus. Das gilt auch für Sonderangebote."Die artikelgenaue Auszeichnung des Rabatts und des ursprünglichen Verkaufspreises auf dem Kassenbon sorgt im Gegensatz zur Neuauszeichnung der Preise am Regal für noch mehr Transparenz für die Kunden und entlastet darüber hinaus unsere Filialmitarbeitenden und die Umwelt", erläutert Thomas Gutberlet, Geschäftsführer von tegut...Pressekontakt:Matthias PuschLeiter tegut... UnternehmenskommunikationTel.: 0661-104 641,E-Mail: presse@tegut.comtegut... gute LebensmittelGerloser Weg 7236039 FuldaOriginal-Content von: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133321/4634950