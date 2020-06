RWE kam im Q 1 2020 gut durch die Krise und konnte das EBIT im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 67 % steigern. Durch die betriebswirtschaftlichen Brille betrachtet hatte der Lock Down keine Auswirkungen. Die Unternehmensleitung schlägt daher für das Jahr 2019 eine Dividenden von 0,80 Cent je Aktie vor und will diese für 2020 auf 0,85 Cent steigern. RWE steckt mitten in der Energiewende hin zur Klimaneutralität und will dieses Ziel Ende 2040 erreichen. Der Kohleausstieg ist beschlossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...